Wien (pts005/28.11.2019/07:00) - Passend zum hektischen Jahresende, widmet sich go4health der bewussten Entschleunigung. Mit 14 Tagen "Entspannungszeit" unterstützt das go4health-Team die User der "go4health - gesund leben"-App mit praktischen Übungen & Tipps für eine gute Balance zwischen Körper und Geist. In Kooperation mit Stresscoach Brigitte Zadrobilek sorgt go4health so für Ruhemomente in der stressigen Vorweihnachtszeit. Stress & Hektik in der Vorweihnachtszeit? Wir alle können das verändern! Nicht nur das kalte und oft trübe Wetter macht vielen von uns im Dezember zu schaffen - auch Leistungsdruck, Deadlines und Organisationsstress für das bevorstehende Weihnachtsfest sorgen für Anspannung, Unruhe und noch mehr Hektik. Diese eigentlich "besinnliche" Zeit vor dem großen Fest wird oft zur Zerreißprobe für Beziehungen und Nerven und lässt wenig Raum für den Einzelnen und persönliche Ruhe. "Gerade deshalb sind Auszeit-Momente und kurze Ruhepausen in der Vorweihnachtszeit so wichtig", betont CEO Dr. Karoline Simonitsch. "Diese Entspannungs-Challenge zielt ganz bewusst darauf ab, mehr an sich selbst und die eigenen Bedürfnisse zu denken. Wer sich jeden Tag mit einer kurzen aber qualitativ hochwertigen Pause selbst eine Freude macht, kann relaxed und positiv gestimmt die Feiertage genießen." Selbstfürsorge für unterwegs Ob im akuten Arbeitsdruck gefangen oder auf der Suche nach einem Ausgleich vom Alltag - die 14-tägige Entspannungszeit ist für all jene gedacht, die sich selber einige Minuten täglicher (Aus-)Zeit gönnen wollen. Mit dem umfassenden Programm aus sanften Ausdauereinheiten, geführten Entspannungsübungen sowie motivierenden und aktivierenden Bewegungsübungen bietet die Challenge einen ruhigen Gegenpol zur alltäglichen Hektik. Das lädt die eigenen Energieressourcen wieder auf. Mit vereinter Kraft für bewusste Entspannung Die go4health-Entspannungszeit wird in Kooperation mit Stresscoach Brigitte Zadrobilek veranstaltet. Die Expertin für Stress- und Burnout-Prävention setzt in ihren Büchern und Workshops ebenfalls auf die entspannende Wirkung von kleinen Pausen und Entschleunigung. Die go4health-App und die go4halth-Angebote sind die perfekte Ergänzung in der Umsetzung! Entspannungszeit mit go4health: So geht's! Über die go4health-App können sich User direkt zur Challenge anmelden. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Teilnehmer eine Bestätigungsmail. Wichtig: Es sollte die aktuellste Version der "go4health - gesund leben"-App installiert sein. Ab 5. Dezember 2019 erhalten die Teilnehmer dann 14 Tage lang kostenlos Tipps, Übungen und Aufgaben, die sie daran erinnern und dazu motivieren, sich aktiv Auszeiten zur Regeneration zu nehmen. Alle Infos zur Challenge & zur Anmeldung gibt es hier: https://go-4-health.com/go4health-challenge Über go4health go4health bietet mit der "go4health - gesund leben" App einen ganzheitlichen Ansatz für das persönliche Gesundheitsmanagement. Drei digitale Coaches begleiten die User im Dreiklang Bewegung, Ernährung und mentale Gesundheit individuell durch den Tag. In Zusammenarbeit mit internen und externen Experten entstehen vielfältige und spannende Blogs, informative Newsletter und individuelle Trainingsangebote. Eine große kommunikative und interessierte Community auf Facebook & Co unterstützt zusätzlich bei einer freudvollen und gleichzeitig gesunden Lebensweise. Websites: https://go-4-health.com/go4health-challenge/ https://go-4-health.com App-Download: Play Store: https://go4h.info/AndroidApp App Store: https://go4h.info/AppleApp Kooperationspartner: Stresscoach Brigitte Zadrobilek: http://www.stresscoach.at (Ende) Aussender: go4health GmbH Ansprechpartner: Claudia Cech Tel.: +43 664 4535766 E-Mail: presse@go-4-health.com Website: www.go-4-health.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191128005

