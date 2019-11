The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA CH0120057804 ZUGER KT.BK 10-19 BD00 BON CHF NCA XFRA CH0228207574 BANCO DE CHILE 13-19 BD00 BON CHF NCA XFRA DE000A1A6PT8 DT.PFBR.BANK OE.P.R25041 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A1KRBH2 HESSEN SCHA.12/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DB7XQG3 DT.BANK MTN 13/19 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB3V14 LB.HESS.THR.CARRARA12A/18 BD00 BON EUR NCA XFRA DE0001790871 SCHLW-H.SCHATZ.09/19A1 BD01 BON EUR NCA XFRA DE0003520524 DZ BANK E.3200 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA DE000BRL8834 NORDLB IS. 12/19 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4006 HCOB IS 15/22 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1140331031 MINERA Y METAL.D.B. 14/19 BD01 BON AUD NCA XFRA US30216BFB36 EXPORT DEV CND 14/19 BD02 BON USD NCA XFRA XS0470951400 ONTARIO PROV. 09/19 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1147732553 SECOND PAK.I.S.14/19 REGS BD02 BON USD NCA FLP7 XFRA LU0010000809 BNPP L1-BD EO OPP. CL.C FD00 EQU EUR NCA MSJG XFRA LU0073234501 MSI-EUROPEAN EQU.ALP.A FD00 EQU EUR NCA MSJU XFRA LU0360480262 MSI-EUROPEAN EQU.ALP.Z EO FD00 EQU EUR N