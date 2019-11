FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.11.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.11.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.11.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST2DB XFRA US2655041000 DUNKIN BRANDS GR. DL-,001 0.341 EURTQK XFRA US95058W1009 THE WENDY'S CO. A DL-,10 0.109 EURXFRA DE000HSH4ZW5 HCOB MZC 13 15/20 0.000 %XAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.020 EURXAYK XFRA LU0069950391 ABI-SH.DURAT.BD PTF A 0.014 EURAH9 XFRA US00165C1045 AMC ENTERTAINMENT HLDGS A 0.182 EUR4FAP XFRA MHY8162K2046 STAR BULK CARR.NEW DL-,01 0.045 EURAHT XFRA US0441861046 ASHLAND GLB.HLDGS DL-,01 0.250 EURTG7 XFRA US8968181011 TRIUMPH GRP INC. DL-,001 0.036 EURTT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.136 EURSL3 XFRA US8270481091 SILGAN HLDGS INC. DL-,01 0.100 EURSFN XFRA US78648T1007 SAFETY INSURANCE DL-,01 0.818 EURWGSA XFRA US78467J1007 SS+C TECHNOL.HLDGS DL-,01 0.114 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.206 EURPGR XFRA US7433121008 PROGRESS SOFTWARE DL-,01 0.150 EURPL6 XFRA US7310681025 POLARIS INC. DL -,01 0.554 EURWX3 XFRA US7091021078 PENNA REAL EST.INV.TR.SBI 0.191 EUROYS XFRA US68162K1060 OLYMPIC STEEL 0.018 EURNTH XFRA US6668071029 NORTHROP GRUMMAN DL 1 1.199 EURNKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.223 EURNY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.518 EURMCK XFRA US58155Q1031 MCKESSON DL-,01 0.372 EURMDO XFRA US5801351017 MCDONALDS CORP. DL-,01 1.136 EURMMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.500 EURMPW XFRA US56418H1005 MANPOWERGROUP INC. DL-,01 0.990 EURMTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.999 EURLOM XFRA US5398301094 LOCKHEED MARTIN DL 1 2.180 EURLAZ XFRA US5053361078 LA-Z-BOY INC. DL 1 0.127 EURKEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.518 EURJNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.173 EURIPG XFRA US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 0.213 EURJHY XFRA US4262811015 JACK HENRY + ASS. DL -,01 0.363 EURHYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.200 EURHFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.273 EUR2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.363 EUR