FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.11.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.11.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.11.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.11.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

6SQA XFRA US8173231080 SEQUANS COMMNUNIC.SP.ADR

OBD XFRA SE0000514705 OBDUCAT AB B SK 8

IV4 XFRA GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005

7MN XFRA SE0007578141 MINESTO AB

VL1 XFRA AU000000QGL3 QUANTUM GRAPHITE LTD

P8H1 XFRA SG1BB3000009 STAR PHARMACEUTICAL LTD.