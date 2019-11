Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences erhält Landnutzungs- und Anlagengenehmigungen von der israelischen Landesbehörde und ändert Optionsscheine DGAP-News: Isracann Biosciences Inc. / Schlagwort(e): Expansion Isracann Biosciences Inc.: Isracann Biosciences erhält Landnutzungs- und Anlagengenehmigungen von der israelischen Landesbehörde und ändert Optionsscheine 28.11.2019 / 07:51 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Isracann Biosciences erhält Landnutzungs- und Anlagengenehmigungen von der israelischen Landesbehörde und ändert Optionsscheine VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA. 28. November 2019. Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) (das "Unternehmen") ist ein in Israel ansässiges Unternehmen, das sich darauf konzentriert, ein führender kostengünstiger und qualitativ hochwertiger Cannabisproduzent sowohl für den Inlandsverkauf als auch für den europäischen Export zu werden. Das Unternehmen freut sich, mitteilen zu können, dass es von der israelischen Landwirtschaftsministerium die erforderlichen Genehmigungen für Anlagenplanung und Landnutzung erhalten hat, um die Baugenehmigung und die Vergabe von Bauaufträgen für den geplanten Bauabschnitt 1 vorzubereiten. Vor Baubeginn muss das Bauvorhaben vom israelischen Siedlungsbeauftragten und vom israelischen Gesundheitsministerium genehmigt werden. Diese Zulassungen stehen noch aus. Isracanns Pläne sehen den Bau von Gewächshausanlagen in Nir, Israel, vor. Isracann hat technische Zeichnungen von AgroPlan Ltd., einem Architekturbüro mit umfassender Cannabis-Erfahrung, fertig stellen lassen. Das Unternehmen holte detaillierte Vorschläge von mehreren Gewächshausbauunternehmen für Cannabis in Israel (und im Ausland) ein, die sich auf die Konzeption, den Bau und die Umsetzung von Projekten zur Unterstützung der Cannabis-Landwirtschaft spezialisiert haben. Die Auftragsvergabe wurde nach Erhalt der Landnutzungsgenehmigungen veranlasst und wird nun zügig erfolgen. Phase I umfasst die Herstellung von zwei Isracann-Anlagen mit einer Gesamtfläche von bis zu 30.000 Quadratmetern. Jedes der Gewächshäuser basiert auf einem 5700 Quadratmeter großen Grundriss mit einer geschätzten jährlichen Produktionskapazität von 5.750 kg getrockneter Cannabisblüte. Die Einrichtungen werden so gebaut, dass sie den israelischen Richtlinien für gute landwirtschaftliche Praktiken (IMC-GAP) und für gute Sicherheitspraktiken (IMC-GSP) entsprechen. Jede Einrichtung wurde speziell entwickelt, um die regionalen Umweltanforderungen zu erfüllen oder zu übertreffen. Es wird vorgeschlagen, dass sie über ein gut belüftetes Gerüst mit Vorhängen an allen vier Seiten der Gewölbedachkonfiguration verfügt. Die Konstruktionsentwürfe entsprechen den israelischen Normen (Stahlkonstruktionscode 1225, Belastungsnormen 412/1992 und 414/1982). Der vorläufige Entwurf wurde vom israelischen Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung genehmigt. Die zwei Phase-1-Gewächshäuser von Isracann werden einen zwei Meter hohen Zaun mit einem elektronischen Tor für den Zugang von Fahrzeugen haben, der für zusätzliche Sicherheit der Einrichtungen sorgen wird. Zusätzlich wird ein Videoüberwachungssystem installiert, das den Vorschriften der Israeli Medical Cannabis Agency entspricht. Das Projekt umfasst eine Dachkonstruktion aus Polyethylenplatten, die speziell für den Cannabisanbau installiert werden, um den maximalen Vorteil der einzigartigen Sonneneinstrahlung in Israel zu erzielen. Das Kühl- und Lüftungssystem verwendet drei Arten von Lüftern, mit denen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Strahlung in der gesamten Anlage geregelt werden können. Die Verpackungsanlage umfasst Büros mit einer eingebauten Küche für Angestellte und eine Nacherntefläche von insgesamt 6500 Quadratmetern mit speziellen Räumen zum Trocknen, Aushärten und Schneiden. Der CEO des Unternehmens, Darryl Jones, erklärt: "Dies ist ein Meilenstein für das Unternehmen und bestätigt die Grundlagen, einschließlich der technischen und administrativen Anstrengungen, die wir in den letzten Monaten unternommen haben, um sicherzustellen, dass wir unsere regulatorischen Ziele weiterhin termingerecht erreichen. Mit dieser Genehmigung haben wir die ersten Hürden in Bezug auf die Landnutzung genommen. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt beginnen, Schaufeln in den Boden zu bekommen und mit dem Aufbau unseres Geschäfts zu beginnen. Wir freuen uns sehr, dass wir so schnell so viel erreicht haben, und bedanken uns im Namen unserer Partner und Stakeholder bei der wachsenden Zahl von Aktionären, die unsere Vision vom potenziellen Wachstum des Cannabissektors in Israel teilen. " Neubewertung und Verlängerung von Optionsscheinen Das Unternehmen gibt bekannt, dass es die CSE-Genehmigung für die Neubewertung von 13.835.644 Optionsscheinen erhalten hat, die am 13. Dezember 2019 auslaufen, und von 139.714 Optionsscheinen, die am 15. Dezember 2019 auslaufen (die "Optionsscheine"). Der Ausübungspreis wird sich von 2,25 USD auf 0,51 USD je Aktie ändern. Die Gesellschaft hat außerdem das Ausübungsdatum der Optionsscheine auf den 13. Januar 2020 verlängert. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es seine am 6. November 2019 angekündigte Vereinbarung für Investor Relations und Marketing mit CDMG Inc. verlängert, um die Öffentlichkeit auf das Unternehmen aufmerksam zu machen. IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Darryl Jones" Darryl Jones Chief Executive Officer und President Über Isracann Biosciences Inc. (CSE: IPOT) (XFRA: A2PT0E) (OTC: ATLED) Isracann ist ein in Israel ansässiges Cannabisunternehmen, dessen Fokus ist, ein führender Cannabisproduzent zu werden, der großen unterversorgten europäischen Märkten eine kostengünstige Produktion bieten wird. Isracann hat seinen Sitz im israelischen Agrarsektor und wird innerhalb des erfahrensten Landes der Welt hinsichtlich der Cannabisforschung ihre Entwicklungsarbeiten wirksam nutzen. Das Unternehmen hat in Israel Vereinbarungen über den Anbau von medizinischem Marihuana getroffen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.isracann.com. Kontakt Investor Relations Gebührenfrei: +1 855.205.0226 E-Mail: inquiries@isracann.com Webseite: www.isracann.com Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. 