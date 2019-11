Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 86,50 auf 95,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Da die Wahrscheinlichkeit für Veränderungen des Konsumgüterkonzerns unter dem neuen Konzernchef gestiegen sei, habe er das Kursziel angehoben, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings teile er den Optimismus vieler Investoren nicht ganz. So seien die Aktien einerseits zwar nicht gerade hoch bewertet und der Abschwung im Klebstoffgeschäft könnte bald enden, gleichzeitig stehe aber das Konsumentengeschäft vor Herausforderungen./mis/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 13:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0002 2019-11-28/07:50

ISIN: DE0006048432