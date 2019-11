In einem Team für das gleiche Ziel kämpfen? Gemeinsam durch Dick und Dünn gehen? Einer für alle, alle für einen? Fußballmannschaften kriegen das hin. Verbrecherbanden auch. Wie du Zusammenhalt in deinem Team erreichen kannst. "Die 10.4 hält immer total zusammen", schwärmt meine Tochter regelmäßig. "Beim Völkerballturnier haben wieder alle am Rand gestanden und angefeuert. Kein Wunder, dass die den Pokal geholt haben." Sie wolle das auch. Aber irgendwie funktioniere das in der 10.1 nicht so recht. Ein Problem, vor dem auch Unternehmen stehen. Gutes Team: Ein Zufallsprodukt? "Es gibt genügend Vorgesetzte, die führen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...