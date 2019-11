+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Wegen des Feiertages am Vortag findet in den USA ein verkürzter Handel statt. (Aktien bis 19.00 Uhr und Anleihen bis 20.00 Uhr)

US-Unternehmen haben einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in den vergangenen Wochen ein kontinuierliches Wachstum ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, der Löhne und der Preise verzeichnet. Der Ausblick der Federal Reserve ist allgemein positiv. Die US-Wirtschaft ist von Oktober bis Mitte November "moderat expandiert", urteilt die US-Notenbank in ihrem Konjunkturbericht Beige Book. Das scheint eine Verbesserung gegenüber dem vorherigen Konjunkturbericht der US-Notenbank zu sein, der Mitte Oktober veröffentlicht wurde und das Wachstum als "leicht bis moderat" bezeichnet hatte. Die Aussichten blieben insgesamt positiv - einige der befragten Unternehmen erwarteten, dass sich das aktuelle Wachstumstempo auch im nächsten Jahr fortsetzen werde.

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 9 Monate

11:00 DE/MTU Aero Engines AG, Kapitalmarkttag

National Grid 0,1657 Pfund

- CH 07:45 BIP 3Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,8% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vq/+0,2% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise November (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj - EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +5,5% gg Vj zuvor: +5,5% gg Vj 11:00 Index Wirtschaftsstimmung November Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 101,0 zuvor: 100,8 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -9,2 zuvor: -9,5 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,2 Vorabschätzung: -7,2 zuvor: -7,6 11:00 Geschäftsklimaindex Eurozone November PROGNOSE: -0,14 zuvor: -0,19 - DE 14:00 Verbraucherpreise November (vorläufig) PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,7% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2025 im Volumen von 1,75 Mrd bis 2,25 Mrd EUR Auktion 1,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2030 im Volumen von 2,25 Mrd bis 2,75 Mrd EUR Auktion variabel verzinster Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 im Volumen von 500 Mio bis 750 Mio EUR 11:00 SE/Auktion inflationsindexierter 0,125-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juni 2032 im Volumen von 500 Mio SEK

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.253,50 -0,19 S&P-500-Future 3.141,80 -0,38 Nikkei-225 23.406,42 -0,13 Schanghai-Composite 2.890,84 -0,43 +/- Ticks Bund -Future 171,34 5 Vortag: INDEX Vortagesschluss +/- % DAX 13.287,07 0,38 DAX-Future 13.302,00 0,47 XDAX 13.304,77 0,47 MDAX 27.531,46 -0,04 TecDAX 3.066,76 0,18 EuroStoxx50 3.712,85 0,20 Stoxx50 3.362,50 0,36 Dow-Jones 28.164,00 0,15 S&P-500-Index 3.153,63 0,42 Nasdaq-Comp. 8.705,18 0,66 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,29% -5

AUSBLICK: An den europäischen Aktienmärkten zeichnet sich am Donnerstag zur Eröffnung eine etwas leichtere Tendenz ab. Der DAX wird ein paar Punkte im Minus bei 13.260 Punkten erwartet und damit weiterhin in der Konsolidierungs-Range zwischen gut 13.000 und 13.374 Punkten erwartet. Die neuen Rekordvorlagen der Wall Street werden damit wie bereits in Asien nicht umgesetzt. Trotzdem bleiben Marktanalysten optimistisch: Da die Trading-Range einen trendbestätigenden Charakter aufweist, könnte jederzeit der Startschuss für eine Jahresendrally fallen. Zwar gab es diese im vergangenen Jahr nicht. "Sie kommt aber in 7 bis 8 von 10 Jahren vor", sagt Holger Struck von hs-livetrading. Besonders ausgeprägt sei sie in Jahren, in denen der DAX bereits ganzjährig ordentlich zugelegt hatte. Besonders stark ist laut statistischen Auswertungen auch die Phase um Thanksgiving und die Woche danach. Allerdings werden Marktteilnehmer da zunächst auf Aussagen zu den Umsätzen am Black Friday warten. Innerhalb der Trading-Range hat der DAX zuletzt einen kurzfristigen Aufwärtstrend etabliert, der bei etwa 13.200 Punkten verläuft. "Über 13.200 beziehungsweise 13.193 bleibt der DAX nach so ziemlich jedem zitierbaren Kriterium bullish beziehungsweise konstruktiv einzuschätzen", so Marktanalyst Struck. Impulse könnten am Morgen von Zahlen zum Wirtschaftswachstum in der Schweiz ausgehen. In der Eurozone werden Zahlen zum Geldmengenwachstum veröffentlicht, in Deutschland erste Inflationszahlen zum November.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Der steigende Optimismus bezüglich einer Teillösung im Handelskonflikt zwischen den USA und China lieferte kein Kaufargument mehr. Mit der guten Performance an den Aktienmärkten und dem nahenden Jahresende werden die Anleger etwas vorsichtiger. Orange und Deutsche Telekom zogen kurzzeitig stärker an. Hintergrund war ein Bericht im "Handelsblatt", laut dem beide Telekom-Unternehmen über eine Fusion nachdenken. Deutsche Telekom stiegen um 1,3 Prozent, während Orange nach kurzem Anstieg unverändert aus dem Handel gingen. British American Tobacco gewannen 3,1 Prozent. In einer ersten Reaktion auf ihren Zwischenbericht waren sie fast 2 Prozent abgerutscht. "Die Aktie wird von ihrer enormen Dividendenstärke gestützt", sagte ein Händler.

Etwas fester - Aroundtown ist auch im dritten Quartal weiter gewachsen. Die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen angehoben. Die Aktie gewann 2,3 Prozent. Zudem legte Knorr-Bremse Zahlen vor, hier wurden im dritten Quartal sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn gesteigert. Unter dem Strich verdiente das -Unternehmen wegen des verlustreichen Verkaufs von Powertech allerdings deutlich weniger. Die Aktie verlor 3,7 Prozent.

Bei Lang & Schwarz wurden die Titel von Borussia Dortmund (BVB) am Abend 2,8 Prozent schwächer gestellt. Der Bundesligist lag in der Champions League im Gruppenspiel gegen den FC Barcelona kurz vor dem Abpfiff mit 1:3 in Rückstand. AMS kommt mit ihrem Übernahmeangebot für Osram bislang nur schleppend voran: Bis zum Mittwochabend wurden dem Unternehmen zum Stückpreis von 41 Euro nur 3,3 Prozent der Osram-Aktien angedient. Osram wurden 0,4 Prozent tiefer mit 39,59 Euro getaxt.

REKORDJAGD - Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite markierten Allzeithochs. Die Zuversicht auf ein Teil-Handelsabkommen zwischen China und den USA blieb hoch. Die Stimmung wurde auch dank mehrheitlich überzeugender Konjunkturdaten und eines optimistischen Beige Books gestützt. Der Dow wurde gebremst durch die Schwäche der Technologietitel IBM und Intel sowie der Industriewerte Caterpillar und Boeing, die 0,3 bzw. 1,5 Prozent abgaben - belastet von einer Gewinnwarnung durch Deere. Die Titel des Land- und Baumaschinenherstellers sanken um 4,3 Prozent. Boeing hat zudem bei der Wiederzulassung der Maschinen vom Typ 737 Max eine weitere Hürde zu nehmen. Auch bei Maschinen des Typs 777X gab es neue Hiobsbotschaften. HP zeigten sich 1,3 Prozent schwächer,. Zwar waren die Viertquartalszahlen etwas besser als erwartet ausgefallen, doch machte dem Konzern - wie auch Dell - die Chip-Knappheit zu schaffen. Dell gaben um 5,4 Prozent nach, VMware um 2,3 Prozent. Intel verloren 0,6 Prozent, jene von IBM 1,0 Prozent. Apple erhöhten sich um 1,3 Prozent. Der Technologiegigant will laut einem Bericht die Fertigung bestimmter Kopfhörer in China verdoppeln.

Mit den Hoffnungen auf eine baldige Einigung im Handelsstreit und dem datenbedingten Konjunkturoptimismus reduzierte sich die Nachfrage für die vermeintlich sicheren Renten. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen stiegt mit sinkenden Notierungen um 2,5 Basispunkte auf 1,77 Prozent.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17.05 Uhr % YTD EUR/USD 1,1007 +0,0% 1,1006 1,1001 -4,0% EUR/JPY 120,45 -0,1% 120,87 120,29 -4,2% EUR/CHF 1,0996 +0,0% 1,1025 1,0990 -2,3% EUR/GBR 0,8510 +0,1% 0,8975 0,8542 -5,5% USD/JPY 109,44 -0,1% 107,74 109,36 -0,2% GBP/USD 1,2935 -0,1% 1,2500 1,2879 +1,3% USD/CNH 7,0247 +0,1% 7,0175 7,0206 +2,3% Bitcoin BTC/USD 7.430,51 -1,38 8.578,75 7.268,26 +99,8%

Der WSJ-Dollarindex legte um 0,2 Prozent zu - gestützt von den positiven US-Daten. Aber auch die Hoffnung auf ein Handelsabkommen und die vielen politischen Konfliktherde in Schwellenländern wie Kolumbien oder Chile halfen dem Greenback.

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,85 58,11 -0,4% -0,26 +19,3% Brent/ICE 63,85 64,06 -0,3% -0,21 +15,4%

