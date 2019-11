Johnsons Konservative liegen in Großbritannien weit vorn - Umfrage SCHWEIZER Q3-WACHSTUM BESCHLEUNIGT SICH AUF 0,4%; ERW. +0,2% IIA AV - Immofinanz steigert Gewinn um 50%, Ausblick bestätigt RCO FP - Remy Cointreau 1H Nettoergebnis 84,6 Mio EUR SEB - Der Geldwäscheskandal um nordeuropäische Banken weitet sich aus: Nach einem Bericht des öffentlich-rechtlichen schwedischen Fernsehsenders SVT muss sich auch die Bank SEB mit entsprechenden Vorwürfen auseinandersetzen. Demnach sind über SEB-Konten in den baltischen Ländern fragwürdige Transaktionen mit einem Volumen von rund 250 Milliarden Kronen (24 Milliarden Euro) durchgeführt worden. (Handelsblatt S. 30) Der Spiegel: Peter Altmaier will Verkauf deutscher Hightech-Firmen erschweren IGY - Innogy senkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...