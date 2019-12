Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DAIMLER - Der chinesische Daimler-Partner BAIC will ungenannten Quellen zufolge größter Anteilseigner des Autoherstellers werden. Dazu habe er mit einer Erhöhung seiner im Juli verkündeten Beteiligung von 5 Prozent begonnen und kaufe am Markt Aktien, sagten mit dem Vorgang vertraute Personen. BAIC strebe eine Verdoppelung auf rund 10 Prozent an. (FAZ S. 20)

VOLKSWAGEN - Volkswagen will zusammen mit dem Staatsfonds QIA des Golf-Emirats und VW-Großaktionär Katar eine Flotte selbstfahrender Elektrobusse aufbauen. Konzernchef Herbert Diess und QIA-Chef Mansur bin Ibrahim al-Mahmud unterschrieben in der katarischen Hauptstadt Doha einen entsprechenden Vertrag. Ziel des Projekts "Qatar Mobility" sei es, den Verkehr in der Nahost-Metropole in ein nachhaltiges und zugleich wirtschaftliches Modell zu überführen, heißt es in einer Mitteilung des Fonds. Das Konzept solle auch über die geplante Fußball-WM in Katar Ende 2022 hinaus Bestand haben. (Welt S. 11)

DEUTSCHE TELEKOM - Der Chef des US-Mobilfunkanbieters T-Mobile hat in einem Prozess um die kartellrechtlich umstrittene Fusion der Tochter der Deutschen Telekom mit dem kleineren Rivalen Sprint vor einem Scheitern des Deals gewarnt. Sollte die Fusion untersagt werden, dürfte dies zu Nachteilen für Kunden führen, sagte T-Mobile-Chef John Legere. (FAZ S. 19)

RWE - Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) erwägt für die Kommune den Kauf weiterer Aktien des Essener Energiekonzerns RWE. "Es gibt gute Argumente für einen Zukauf von Aktien", sagte Sierau der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Ich halte es für sehr erwägenswert, den Aktienbestand aufzustocken." Mit einem Anteil von 3,8 Prozent ist Dortmund größter kommunaler Einzelaktionär des Konzerns, der bislang stark von der Kohle geprägt ist, sich aber zu einem großen Produzenten erneuerbarer Energien wandeln will. Bochum und Düsseldorf haben sich unlängst vollständig von ihren RWE-Aktien getrennt. Auch der Landschaftsverband Westfalen-Lippe mit Sitz in Münster will Anteile abgeben. "Wer Klima- und Standortpolitik machen will, muss bei RWE dabeibleiben", hält Sierau dagegen. (WAZ)

INNOGY - Innogy-Finanzvorstand Bernhard Günther ist überzeugt, dass der Auftraggeber für die Säureattacke ein persönlicher Konkurrent von ihm sein müsse. "Ich war mir damals schon sicher, dass das Motiv nur im beruflichen Umfeld liegen kann - und alle Erkenntnisse seitdem haben diese Überzeugung noch verstärkt", sagte Günther im Interview mit dem Handelsblatt. Der 52-jährige hat auch eine konkrete Person in Verdacht. Da es aber zwar "Hinweise, aber offenbar noch keine zwingenden Beweise" gebe, will er seinen Verdacht nicht öffentlich äußern. (Handelsblatt S. 14)

KAUFHOF - Im Tarifkonflikt beim Warenhausriesen Galeria Karstadt Kaufhof droht die Gewerkschaft Verdi mit einer massiven Ausweitung ihrer Streiks. Die Tarifverhandlungen für Kaufhof, Karstadt Warenhaus, Karstadt Sports sowie Karstadt Feinkost seien am Wochenende ergebnislos unterbrochen worden, nachdem die Arbeitgeberseite bereits gemachte Zusagen wieder infrage gestellt habe, erklärte Verdi am Sonntag. Der Konzern wies dies zurück: "Die Behauptung von Verdi, die Arbeitgeberseite würde sich nicht an bereits vereinbarte Positionen halten, ist falsch." Erneute Streikdrohungen machten eine Lösung nicht einfacher. Dabei waren die Gespräche schon weit gediehen. (Welt S. 9)

MYTHERESA - Das Ehepaar Susanne und Christoph Botschen hatten die Idee, mit Mytheresa einen Online-Shop aufzubauen - eine Plattform für Nobelkleidung für Damen. Schließlich stieg ein Finanzinvestor ein, und 2014 übernahm die US-Nobel-Warenhausgruppe Neiman Marcus die gesamten Aktivitäten. Jetzt steht der nächste Schritt an. Nach Welt-Recherchen wird eine mytheresa.com SE gegründet, also eine Europa-Aktiengesellschaft für den Luxus-Online-Händler. (Welt S. 11)

