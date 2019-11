Der Goldpreis tut sich aktuell schwer. Das Edelmetall ist gefangen in einer Konsolidierungsformation. Doch während viele Anleger aktuell eher frustriert sind ob dieser Konsolidierung, die bereits zweieinhalb Monate anhält, wettet in New York ein Trader beziehungsweise institutioneller Investor auf einen kräftigen Preisanstieg bei Gold. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.Demnach gab es am gestrigen Mittag in New York einen Block Trade über 1,75 Millionen Dollar, bei dem jemand Gold-Kauf-Optionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...