flatex Morning-news EUR/USD: Am Mittwoch war es mal wieder Zeit für einen "Blick" ...

Am Mittwoch war es mal wieder Zeit für einen "Blick" in das "Fed Beige Book". So wird der Bericht der 12 Fed-Banken (Regionalbanken), aus denen sich das Fed-System zusammensetzt, bezeichnet. Das System der Regionalbanken besteht aus den Banken in Boston, New York, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Atlanta, Chicago, St. Louis, Minneapolis, Kansas City, Dallas und aus San Francisco. Insgesamt war der Wirtschaftsbericht sehr positiv zu werten und auch der Konjunkturausblick verwies auf kontinuierliches Wachstum, auf anziehende Löhne und obendrein auch auf anziehende Preise. Der genaue Wortlaut gemäß des Fed Beige Book verbesserte sich tatsächlich von zuvor "leicht bis moderat" zu einer nun "moderaten" Expansion der US-Wirtschaft.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Verlaufstief des 14. November 2019 bei 1,0989 bis zum Zwischenhoch des 21. November 2019 bei 1,1097, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu ermitteln. Die Widerstände wären bei den Marken von 1,1015/1,1031/1,1043/1,1056/1,1072/1,1097 und 1,1164 auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei 1,0973/1,0963/1,0948 und 1,0922 in Betracht.

