Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den DAX ging es gestern um rund 0,4 Prozent nach oben. Und auch der amerikanische Leitindex legte noch ein paar Punkte oben drauf. Er ging mit einem Plus von 0,15 Prozent aus dem Handel. Heute wird nun in den USA aufgrund Thanksgiving nicht gehandelt. Bei den Einzelthemen geht es heute um Alibaba, Target, Walmart, Deere, DAX, Innogy, BASF und New Work. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Krämer mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.