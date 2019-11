28.11.2019 - Die First Sensor AG (ISIN: DE0007201907),Entwickler und Hersteller von Standardprodukten und kundenspezifischen Sensorlösungen, übernimmt für einen kanadischen Technologieführer im Bereich Machine Vision die Produktion von Imagesensoren für eine neue Kamerafamilie zur visuellen Inspektion in der Industrie. Das Projekt hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Schlüsselkunde plant, bereits im kommenden Jahr ein erstes Volumenziel zu erreichen und die Abrufe in den Folgejahren sukzessive um das Fünffache zu steigern. Die Vereinbarung löst bisherige Aufträge für die Aufbau- und Verbindungstechnik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...