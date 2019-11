Tesla (WKN: A1CX3T) konnte in den vergangenen Tagen wieder mit einem vermehrt positiven Newsflow auf sich aufmerksam machen. Auch wenn sich möglicherweise die Realisierung der Gigafactory in Deutschland schwieriger gestalten könnte, hellen die erweiterten Produktionskapazitäten die Aussichtslage weiter auf. Außerdem begeisterte Elon Musk in diesen Tagen mit dem sogenannten Cybertruck, mit dem Tesla in den Markt der Pick-ups durchstarten möchte. Die ersten Reservierungszahlen waren trotz einer Eintrittsgebühr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...