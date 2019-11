Bei Daimler gehen die Meinungen der Analysten weit auseinander. Während RBC ein Kursziel von 62 Euro für realistisch erachtet, hält Goldman Sachs dagegen. 36 Euro lautet das Ziel der amerikanischen Investmentbank. In den letzten Tagen zumindest konnte das Papier von Daimler wieder etwas Boden gut machen. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?Der Kapitalmarkttag von Daimler scheint verdaut. Nachdem Vorstand Ola Källenius am 14. November in London nicht für die erhofften neuen Impulse gesorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...