Kürzlich explodierte die Aktie des US-amerikanischen Biotechunternehmens ChemoCentryx (WKN: A0NBM2) bekanntlich an einem einzigen Handelstag um mehr als +300% (wir berichteten). Grund hierfür waren Forschungserfolge - in einer klinischen Studie der Phase 3 - mit dem Produktkandidaten Avacopan gegen spezielle Gefäßentzündungen (Vaskulitis).

Wie das Management ausführte, sollen nämlich nun im kommenden Jahr auf Basis der vorliegenden klinischen Studiendaten Zulassungsanträge für Avacopan in Europa sowie den USA eingereicht werden. Dabei hat ChemoCentryx die Vermarktungsrechte an Avacopan für Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten bereits an den Schweizer Pharmakonzern Vifor auslizenziert. Wie genau ist die Aktie daher nun zu bewerten? Schauen wir uns das in aller Ruhe gemeinsam an!

Avacopan dürfte nach Marktzulassung zum Blockbuster avancieren...

Bei Avacopan handelt es sich um einen sogenannten C5a-Inhibitor, der bei Patienten mit anti-neutrophiler zytoplasmatischer Antikörper-assoziierter (kurz. ANCA) Vaskulitis oral verabreicht werden soll. Allein in den Vereinigten Staaten leben dabei derzeit rund 40.000 Menschen, die an ANCA-assoziierter Vaskulitis leiden. Bisher werden diese Patienten mit chronischen Steroiden oder Immunsuppressiva noch mehr schlecht als recht behandelt, da es zu starken Nebenwirkungen mit entsprechenden Auswirkungen auf die Lebensqualität kommt.

Dagegen zeigte ChemoCentryx Medikamentenkandidat Avacopan in der vorliegenden klinischen Phase 3-Studie nun nicht nur eine bessere Wirkung. Vielmehr kam es auch zu deutlich weniger und geringer ausgeprägten Nebenwirkungen. Alles in allem muss man daher klar konstatieren, dass Avacopan ein Quantensprung in diesem sehr speziellen Bereich darstellt. Insofern erscheint eine Nichtzulassung von Avacopan durch die FDA im kommenden Jahr unwahrscheinlich.

Laut ChemoCentryx selbst könnten am Ende somit ...

