Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Crédit Agricole hat vergangene Woche mit einer Roadshow begonnen, um seinen Investoren das aktuelle Green Bond Framework vorzustellen, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Im Anschluss solle die erstmalige Emission eines Green Covered Bonds über die Tochter Crédit Agricole Home Loan SFH erfolgen. Damit wäre Crédit Agricole nach Société Générale (Emission in Juli 2019) und CAFFIL (November 2019) der dritte französische Emittent mit ausstehenden EUR-Benchmarks im Green Covered Bond-Segment. Insgesamt verzeichneten wir im Jahr 2019 bisher sieben nachhaltige Benchmarks, wobei CAFFIL und DKB jeweils mit Social Covered Bonds an den Markt gingen, so die Analysten der NORD/LB. ...

