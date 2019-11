Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst impulslos in den Tag starten. Die US-Börsen bleiben aufgrund eines Feiertages geschlossen und in Asien tendierten die Aktienmärkte am Morgen kaum verändert. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Mittwoch ein Gesetz, das die Demokratiebewegung in Hongkong stärken soll. China kündigte zwar unverzüglich "Vergeltungsmaßnahmen" an, nannte aber - ebenso wie die US-Seite - keine Details. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

