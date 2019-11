MTU ist heute die Nr. 1 aus dem DAX. Einer der erfolgreichsten Spezialisten in der Flugtechnik mit eindrucksvoller Produktpalette und erstklassiger Marktstellung. MTU stellt ebenso Jet-Technik her wie es umfangreiche Serviceleistungen für sehr viele Airlines erbringt. Dem Chef ist nie so ganz zu trauen, weil er dazu neigt, zu vorsichtig zu formulieren und die Ergebnisse deshalb besser als erwartet ausfallen. Mal sehen, was es dazu heute gibt.



