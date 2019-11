Die cippe, die Weltleitmesse für die Erdöl- und Erdgasindustrie, gilt als richtungsweisend für die Branche und als schnellste Möglichkeit für wichtige Interessengruppen, um Veränderungen auf dem Energiemarkt vorauszusehen. Im Rahmen der cippe kommen Ende März jeden Jahres in Peking führende globale Hersteller, Einkäufer, Ingenieure, Vertreter staatlicher Behörden und Medienvertreter zusammen.

Für die cippe2020 kommt eine weitere Ausstellungshalle hinzu, womit die Messe insgesamt sieben Hallen umfasst. Darüber hinaus werden sowohl die Anzahl als auch die Qualität der Aussteller im Vergleich zur diesjährigen Messe deutlich steigen.

Neben inländischen chinesischen Großunternehmen wie CNPC, Sinopec, CNOOC, Jereh, KERUI, SANY, CIMC ENRIC, CASIC, JS, JERRYWON, ANTON, HBP, BL, Brightway, HBIS GROUP und weiteren nehmen an der cippe2020 auch führende internationale Aussteller wie, unter anderen, Schlumberger, KOGAS, Naftogaz, SOCAR, CATERPILLAR, MTU, ARIEL, ALLISON, NOV, API, Cummins teil.

Wir freuen uns sehr, die Messepavillons von Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und anderen Ländern aus Europa erneut begrüßen zu dürfen, die in diesem Jahr sehr erfolgreich an der Messe teilgenommen haben. Die meisten von ihnen planen, im nächsten Jahr wiederzukommen.

In den letzten 19 Jahren hat die cippe Millionen von hochkarätigen Besuchern zusammengeführt. Auch der Global Buyers Invitation Plan wurde vom Markt positiv aufgenommen. Die cippe2019 zog 120.000 Fachbesucher und mehr als 400 Einkäufergruppen aus dem In- und Ausland an.

Im Rahmen von fast 100 High-End-Foren, Konferenzen und Produktvorstellungen können die Besucher mit Ausstellern und Referenten interagieren und viel über die Entwicklung der Erdölindustrie und der petrochemischen Industrie erfahren. Auf der cippe wird die Praxis der Teilnehmer zum wichtigen Trend und die Meinungen von Referenten werden zur Stimme der Industrie.

Der cippe Gold Award of Innovative Product, der "International Petroleum Natural Gas Summit", The International Petroleum and Petrochemical Technology Conference, die Embassy (Oil Gas) Promotion Conference, die cippe Business Matchmaking Conference und weitere thematische Veranstaltungen werden zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion für Besucher und Aussteller bieten.

Es gibt noch mehr Highlights, auf die Sie sich bei cippe im Jahr 2020 freuen können, da das Jahr mit dem 20-jährigen Jubiläum der Messe zusammenfällt. Verpassen Sie diese Gelegenheit nicht und nehmen auch Sie an dieser wichtigsten Veranstaltung der Branche im Beijing New China International Exhibition Center vom 26. bis 28. März 2020 teil.

