Ad-hoc-Meldung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 niiio finance group AG - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Ticker: NIIN Bildung eines Group Management Committees - Konstanz in der Unternehmensführung: CEO Johann Horch für 3 weitere Jahre zum Vorstand bestellt - Verschlankung der Holding Der Aufsichtsrat der niiio finance group AG hat auf seiner heutigen Sitzung die Bestellung des amtierenden Vorstandsmitglieds und Gründers der Gesellschaft, Johann Horch (Vorsitzender), für weitere 3 Jahre erneuert. Die ebenfalls jeweils zum 31. Dezember 2019 auslaufenden Vorstandsverträge der beiden weiteren Vorstände der niiio finance group AG, Axel Apfelbacher und Kris Steinberg, werden nicht verlängert, beide behalten aber als Mitglieder des neuen Group Management Committees ihre operativen Aufgaben. Somit bleibt Axel Apfelbacher verantwortlich für Finanzen und strategische Projekte und Kris Steinberg verantwortlich für den Vertrieb der Gruppe. Gleichzeitig stärkt die Unternehmensgruppe weiter ihre Führungsriege auf operativer Ebene und beruft zum 1. Januar 2020 den bisherigen Leiter Entwicklung des Unternehmens, Marko Modsching, und die Leiterin Projektmanagement, Ina Just, in das neu geschaffene Group Management Committee. Der Diplom-Informatiker Modsching ist seit 2008 in der DSER beschäftigt und verantwortet seither maßgeblich die Entwicklung der Software-Lösungen munio und niiio-Robo. Ina Just ist seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 in der DSER angestellt und ist verantwortlich für das Management sämtlicher Projekte.