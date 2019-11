Die Negativ-Berichte der Financial Times (FT) zur Bilanzierung von Wirecard haben für große Unsicherheit gesorgt und zahlreiche Anleger in die Flucht geschlagen. Andere wittern nach den deutlichen Verlusten dagegen die Chance auf ein großes Comeback. Zu Letzteren gehört ganz offensichtlich die Deutsche-Bank-Tochter DWS. Wie das Branchenportal Finanz-Szene.de am Donnerstag berichtet, haben mehrere Fonds des Vermögensverwalters DWS in den vergangenen Wochen im großen Stil Wirecard-Aktien gekauft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...