Diese Nachricht schickte am Morgen des 19.11. die Kurse von NEL ASA (WKN: A0B733), Ballard Power (WKN: A0RENB) und Powercell Sweden (WKN: A14TK6) in den Keller: Der CEO der Nikola Motor Company kündigte einen Durchbruch in der Batterietechnologie an! Da Batterien quasi der natürlich Feind von Brennstoffzellen sind - und damit von Wasserstoff als Energiespeicher -, hat diese Entwicklung tatsächlich das Potenzial, die Zukunftsaussichten der Wasserstoffbranche negativ zu beeinträchtigen. Doch wer ist ...

