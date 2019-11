IRW-PRESS: ClearVue Technologies Limited: ClearVue-Isolierglasprodukt absolviert UL-Prüfung

Wichtigste Eckdaten

- Das ClearVue-PV-Solar-Isolierglasprodukt ist nun UL-zertifiziert

- Das ClearVue-PV-Solar-Isolierglasprodukt hat in den letzten 12 Monaten strenge Tests durchlaufen, um den UL 61730-Zertifizierungsanforderungen zu entsprechen

- Die UL-Zertifizierung ebnet den Weg zum Verkauf des ClearVue-Produkts in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen internationalen Ländern

28. November 2019: ClearVue Technologies Limited (ASX:CPV) (ClearVue oder das Unternehmen), ein Hersteller von smarten Baustoffen, freut sich, im Anschluss an die vorhergehenden Mitteilungen bekannt zu geben, dass ClearVue mittlerweile die Bestätigung erhalten hat, dass das ClearVue-PV-Isolierglasprodukt nun sämtliche Anforderungen für eine UL 61730-Zertifizierung erfüllt hat und das ClearVue-PV-Isolierglasprodukt somit zertifiziert wurde. ClearVue ist damit in der Lage, die UL-Kennzeichnung (siehe unten) auf seinen Produkten anzubringen.

Die UL-Zertifizierung ist Voraussetzung für den Verkauf der ClearVue-PV-Solar-Isolierglasprodukte in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen internationalen Märkten.

UL LLC (UL) ist ein weltweit tätiges, unabhängiges Unternehmen der Sicherheitswissenschaften und ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Produktsicherheitsprüfung und Zertifizierung. Seit über 100 Jahren lassen Hersteller ihre Waren extern von den unabhängigen UL-Sicherheitszertifizierungslabors auf Sicherheitsrisiken prüfen und bewerten. Bereits mehr als 14 Milliarden Produkte wurden hier getestet (siehe: www.ul.com).

UL hat in den letzten 12 Monaten eng mit dem ClearVue-Team zusammengearbeitet, um das ClearVue-Produkt auf elektrische Sicherheit und Produktleistung zu prüfen. Das für die Prüfung der ClearVue-Produkte erforderliche Prüfprotokoll selbst war eine Weltneuheit und machte es notwendig, dass UL gemeinsam mit dem ClearVue-Team zunächst die zu verwendenden Prüfprotokolle entwickelte. Schließlich war das ClearVue-Produkt einer völlig neuen Produktkategorie zuzuordnen, die vom UL zuvor noch nie behandelt worden war.

Das für die ClearVue-Isolierglasprodukte entwickelte Prüfprotokoll beinhaltete eine unabhängige Prüfung jedes einzelnen im Isolierglas-Endprodukt enthaltenen PV-Solarstreifens, eine Prüfung des Isolierglasprodukts ohne die PV-Solarstreifen sowie eine Prüfung der kompletten Isolierglaseinheiten samt eingebauter PV-Solarstreifen. Der Grund für diesen Ansatz bestand darin, eine entsprechende Flexibilität bei den zukünftigen Prüfungen nachfolgender ClearVue-PV-Isolierglasmodulentwürfe in unterschiedlichen Größen oder mit unterschiedlichen PV-Solarzusammensetzungen zu ermöglichen. Damit können bei der Prüfung zukünftiger ClearVue-Folgeprodukte sehr viel Zeit und Mühe eingespart werden und das Verfahren ist dann für ClearVue und gegebenenfalls auch für die Lizenzhersteller des Unternehmens nur mehr eine reine Routine.

Nachdem das ClearVue-Produkt nun vom UL zertifiziert wurde, wird UL auch die Fabriken der ClearVue-Originalgerätehersteller im Hinblick auf die Qualitätskontrolle bei der Herstellung inspizieren. Dieses Verfahren ist derzeit im Gange. Die Inspektionen werden im Anschluss kontinuierlich einmal im Quartal durchgeführt um eine laufende Qualitätskontrolle sicherzustellen, die das Unternehmen zur Anbringung der UL-Kennzeichnung an den ClearVue-Produkten autorisiert.

Wie bereits angekündigt, werden auch im IEC-Zertifizierungsverfahren derzeit Fortschritte erzielt und die Zertifizierung dürfte schon in naher Zukunft vergeben werden. Die IEC-Zertifizierung ist Voraussetzung für den Verkauf in Europa und anderen internationalen Märkten. Die Marktteilnehmer werden informiert, sobald dieses separate Zertifizierungsprüfverfahren abgeschlossen ist.

Victor Rosenberg, Executive Chairman von ClearVue, nimmt zum Abschluss der UL-Zertifizierung für das ClearVue-Isolierglasprodukt wie folgt Stellung:

Die UL-Zertifizierung des ClearVue-Produkts ist ein großer Erfolg für das Unternehmen und bis dato der wichtigste Schritt in der Vermarktungsstrategie von ClearVue. Damit wird der Weg für den Verkauf unserer Produkte in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern geebnet.

Das ClearVue-PV-Isolierglas vereint sowohl Verglasung als auch Solarzellen in einem Produkt und ist für das UL eine absolute Neuheit, mit der sich das UL bis dato nicht auseinandersetzen musste. Ungeachtet dieser Tatsache war das UL mit Unterstützung durch ClearVue in der Lage, ein sehr detailliertes und strenges Prüfprotokoll zu entwickeln, mit dem sämtliche Aspekte des Produkts im Hinblick auf Sicherheit und Leistung geprüft wurden. Das Produkt hat dabei alle diesbezüglichen Anforderungen erfüllt.

Dank der UL-Zertifizierung des ClearVue-Produkts können Architekten, Fassadenbauer, Bauträger und Gebäudebesitzer nun die ClearVue-Produkte auch in der Planung von Großbauprojekten mit gutem Gewissen berücksichtigen bzw. einbauen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

ClearVue Technologies Limited

Victor Rosenberg

Executive Chairman

ClearVue Technologies Limited

victor@clearvuepv.com

T: +61 8 9482 0500

Ansprechpartner für Medien:

David Tasker

Director

Chapter One Advisors

dtasker@chapteroneadvisors.com.au

M: +61 433 112 936

Über ClearVue Technologies Limited

ClearVue Technologies Limited (ASX: CPV) ist ein australisches Technologieunternehmen, das im Bereich gebäudeintegrierte Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BPIV) tätig ist. Dies umfasst die Integration von Solartechnik in Gebäude- und Agrarindustrie, insbesondere Glas und Gebäudeoberflächen, zur Bereitstellung erneuerbarer Energien. ClearVue hat eine hochmoderne Glastechnik entwickelt, mit der die Transparenz des Glases erhalten bleibt, um die ästhetische Wirkung des Gebäudes zu erhalten, während gleichzeitig jedoch Strom erzeugt wird.

Die Solarzellen/PV-Module werden in die Kanten der für Fenster verwendeten Isolierglasscheiben integriert; die Laminierungszwischenschicht zwischen dem Glas in der Isolierglasscheibe enthält die durch Patent geschützten Nano- und Mikropartikel von ClearVue sowie eine spektralselektive Beschichtung an der hinteren Außenfläche der Isolierglasscheibe.

Die Fenstertechnik von ClearVue findet (unter anderem) im Bau- und Konstruktionssektor und in der Landwirtschaft Anwendung.

ClearVue arbeitet bei der Entwicklung der Technologie eng mit führenden Fachleuten des Electron Science Research Institute und der Edith Cowan University (ECU) in Perth, Westaustralien, zusammen.

Nähere Details finden Sie unter www.clearvuepv.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, insbesondere Aussagen zu möglichen oder angenommenen zukünftigen Leistungen, Erträgen, Kosten, Dividenden, Produktionsmengen oder -leistungen, Preisen oder zum potenziellen Wachstum von ClearVue Technologies Limited sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Erwartungen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt.

Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

