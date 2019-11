Der Wiener Aktienmarkt hat den Handel am Donnerstag mit etwas schwächerer Tendenz begonnen. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 3.174,47 Zählern um 9,02 Punkte oder 0,28 Prozent unter dem Mittwoch-Schluss.Inmitten einer negativen europäischen Börsenlandschaft büßte auch der ATX an Wert ein. Die politischen Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...