niiio finance group AG: Für beschleunigtes Wachstum und mehr Effizienz: niiio finance group AG verstärkt operatives Führungsteam DGAP-News: niiio finance group AG / Schlagwort(e): Personalie niiio finance group AG: Für beschleunigtes Wachstum und mehr Effizienz: niiio finance group AG verstärkt operatives Führungsteam 28.11.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Für beschleunigtes Wachstum und mehr Effizienz: niiio finance group AG verstärkt operatives Führungsteam - Bildung eines Group Management Committees - Konstanz in der Unternehmensführung: CEO Johann Horch für 3 weitere Jahre zum Vorstand bestellt - Verschlankung der Holding Görlitz, 28.11.2019 Mit der Bildung eines Group Management Committees verstärkt die Unternehmensgruppe die Führung aller operativen Einheiten sowie der Holding. Der Vertrag mit dem CEO Johann Horch wurde um drei Jahre verlängert. Ab 1.1.2020 führt Horch die Holding als Alleinvorstand. Neben Johann Horch gehören dem neuen Group Management Committee zukünftig Axel Apfelbacher (verantwortlich für Finanzen und strategische Projekte) und Kris Steinberg (verantwortlich für den Vertrieb der Gruppe) an. Des Weiteren werden zum 1. Januar 2020 Marko Modsching (verantwortlich für Entwicklung), und Ina Just (verantwortlich für Projektmanagement), in das Group Management Committee berufen. Der Diplom-Informatiker Modsching ist seit 2008 in der DSER beschäftigt und verantwortet seither maßgeblich die Entwicklung der Software-Lösungen munio und niiio-Robo. Ina Just ist seit Unternehmensgründung im Jahr 2006 bei der DSER angestellt und ist verantwortlich für das Management aller Projekte. Johann Horch, Vorstand niiio finance group AG und Geschäftsführer DSER: "Nach der erfolgreichen Einbringung der DSER GmbH haben wir festgestellt, dass wir uns organisatorisch schlanker aufstellen und zugleich die operativ tätigen Gesellschaften stärken müssen und haben daher ein Group Management Committee eingerichtet, welches sich künftig um das operative Geschäft kümmern wird." Steffen Seeger, Vorsitzender des Aufsichtsrats der niiio finance group AG: "Wir haben entschieden, die Steuerung der Gruppe zu verstärken. Dabei setzen wir auf personelle Kontinuität, und freuen uns mit Ina Just und Marko Modsching zwei besonders qualifizierte Führungskräfte der DSER mit weiterer Managementverantwortung betrauen zu können. Des Weiteren werden wir die Führung der Holding schlanker gestalten." Mehr unter: Website niiio finance group AG: www.niiio.finance Kontakt: niiio finance group AG Susanne Uhl, Marketing Elisabethstr. 42/43 02826 Görlitz Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: susanne.uhl@niiio.finance --------------------------------------------------------------------------- 28.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: niiio finance group AG Elisabethstraße 42/43 02826 Görlitz Deutschland Telefon: 035813749911 Fax: 035813749911 E-Mail: info@niiio.finance Internet: www.niiio.finance ISIN: DE000A2G8332 WKN: A2G833 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 923583 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 923583 28.11.2019 ISIN DE000A2G8332 AXC0083 2019-11-28/10:00