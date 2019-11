Der gestrige Mittwochshandel (27.11.) hat die Karten im S&P 500 womöglich noch einmal neu gemischt. Monierten wir erst kürzlich an dieser Stelle noch die fehlende Aufwärtsdynamik im Index, hat sich das Bild zur Wochenmitte in diesem Punkt zumindest deutlich aufgehellt. In unserer letzten Kommentierung vom Montag (25.11.) thematisierten wir das Fehlen einer Initialzündung, eines frischen Aufbruchssignals, um den drohenden Eintritt in eine Konsolidierung ...

