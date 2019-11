Die Evotec Aktie startet durch. Der Aktienkurs kann in den letzen Tagen deutlich zulegen, was sich in mehreren positiven Tageskerzen zeigt. Anleger sind jetzt elektrisiert. Manche halten es auf ihren Sitzen nicht mehr aus. Ist nun der Moment gekommen, an dem die Evotec Aktie wieder nach Norden dreht und durchstartet? Viele Anleger wollen an solch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...