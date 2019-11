Wien (www.anleihencheck.de) - Mit rund EUR 12 Mrd. an platzierten Anleihevolumina zeigte sich der Primärmarkt gestern von der geschäftigsten (Tages-)Seite in den letzten drei Wochen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Non-Financial-Emissionen seien von FCC Servicios (A: EUR 600 Mio., 0,815% Rendite, 4J; B: EUR 500 Mio., 1,661% Rendite, 7J, Green), Orsted (EUR 600 Mio., Rendite: 1,875%, 1000NC8, Green Hybrid), RAI (EUR 300 Mio., MS+165 BP, 5J), Merlin Properties (EUR 500 Mio., MS+165 BP, 15J), Gas Networks Ireland (EUR 300 Mio., MS+40 BP, 5J) als auch von Deutsche Telekom (EUR 600 Mio., MS+140 BP, 30J) zu verzeichnen gewesen. ...

