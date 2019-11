Guten Morgen,in den USA ist ein bizarrer Streit zwischen dem Hedgefondsmanager Ray Dalio und dem Wall Street Journal entstanden. Letzteres hatte berichtet, dass Dalio in den kommenden Monaten auf einen Einbruch am Aktienmarkt wetten könnte. Begründet wurde dies mit der Tatsache, dass sein Investmentfonds Puts auf den S&P 500 und den Euro Stoxx 50 im Gesamtwert von rund 1,5 Milliarden Dollar gekauft hätte. Dazu muss man wissen, dass Dalios Hedgefonds Bridgewater der weltgrößte seiner Art ist. Das Wort von Dalio hat also in der Branche durchaus Gewicht.Indes: Die genannten 1,5 Milliarden Dollar entsprechen nur rund einem Prozent des Fonds-Vermögens. Es ist nicht unüblich, dass sich Investoren gegen Rückgänge absichern, obwohl ihre langfristige Strategie eher long ist. Das ist auch der Punkt, an dem Dalio sich nun genötigt sah, dem Eindruck entgegenzutreten, dass er auffallende Märkte wetten würde. Was sagt uns das?

Den vollständigen Artikel lesen ...