Shanghai (ots/PRNewswire) - Zoomlions hundertprozentige Tochtergesellschaft m-tec hat am 5. November erstmals ihre neueste Putzmaschine Duo-mix in Shanghai, China, vorgestellt. Die neue Mischpumpe, mit deren Hilfe sich ein 60 m2 großes Haus mit 2 Etagen in zwei Wochen bauen lässt, ist nun in über 100 Ländern in Asien, Europa und Nordamerika erhältlich (http://en.zoomlion.com/channel/SalesAndServices.html).Die anpassungsfähige Duo-mix ist speziell für Mörtel im 3D-Konstruktionsdruck konzipiert. Sie kann alle gängigen Trockenmörtelprodukte verarbeiten, sowohl Sackware oder Siloware als auch pastöse Materialien mit einer Körnung von bis zu 4 mm.Die Duo-mix kann mit Backend-Robotern für den 3D-Druck verbunden werden und produziert Hochleistungsbeton mit hoher Druckfestigkeit. Die Mischgeschwindigkeit lässt sich genau an die Bedürfnisse des Projekts anpassen, um die Festigkeit jeder Mörtelschicht sicherzustellen, während gleichzeitig die beste Wirkung der Additive auch unter feuchten Bedingungen erreicht wird.Die Duo-mix eignet sich am besten für Bauprojekte mit geringem Budget und engem Zeitrahmen, wie z. B. Messegelände, Freizeitparks oder Tagungszentren. Die Maschine lässt sich auch extern über eine mobile App für einen integrierten übergeordneten Automatisierungsgrad steuern.Sie kann zudem die Bauqualität, die Umwelt auf der Baustelle und den Arbeitskräftemangel verbessern, indem sie eine automatische Förder- und Spritztechnik für Projekte bis zu 60 m Breite und 30 m Höhe einsetzt."Da die Leute bestrebt sind, ihre Lebensqualität zu verbessern, sehen wir eine steigende Nachfrage nach einer qualitativ hochwertigen Bauweise und besseren, sichereren Baustellen", sagte Dr. Meiding, Geschäftsführer von Zoomlion m-tec. "Zoomlion wird konsequent auf innovativere Bautechnologien setzen und dazu beitragen, den Lebensstandard der Menschen weltweit zu verbessern", fügte Dr. Meiding hinzu.Informationen zu ZoomlionZoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (01157.HK) wurde 1992 gegründet und ist ein Hersteller hochwertiger Ausrüstungsgegenstände, der neben Maschinen für das Ingenieurwesen und die Landwirtschaft auch Finanzdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen vertreibt aktuell mehr als 460 moderne Produkte aus 55 Produktlinien, die zehn wichtige Kategorien abdecken.