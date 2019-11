28.11.2019 - Die EYEMAXX Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94) verkauft ihr großes Wohnbauprojekt "Grasbergergasse" in Wien Landstraße an den von BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM) aufgelegten Immobilien-Spezialfonds "Nachhaltiger Immobilienfonds Österreich". Asset Manager des Fonds ist die in Wien ansässige AURIS Immo Solutions GmbH. Eyemaxx erhält durch diese Transaktion, deren Closing bereits stattgefunden hat, signifikante Kapitalrückflüsse. Die Eigenkapitalrendite beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Prozentbereich. Zur Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. ...

