In einer glänzenden Verfassung präsentieren sich Hypoport-Aktien (WKN: 549336). Seit Montag geht es ununterbrochen aufwärts von 265 Euro auf heute bis zu 297,50 Euro. Damit markiert der SDAX-Titel ein neues Allzeithoch.

Die Hypoport-Konzern ist "ein Netzwerk von Technologieunternehmen", deren Ziel es ist, die Kredit- und Immobilien- sowie Versicherungswirtschaft in Deutschland zu digitalisieren. Und das gelingt auch.

Was das Unternehmen mit Hauptsitz in Lübeck zuletzt mitteilte, verstärkt den Optimismus von Investoren weiter. Die 9-Monatszahlen konnten Anleger letztendlich doch überzeugen und so steht die Aktie da, wo sie nun steht.

Aktuell mit KGV von 52 bewertet

Noch fehlen die großen Gewinnsprünge auf Nachsteuer-Level ...

Den vollständigen Artikel lesen ...