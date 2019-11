Die Wertschätzung für die Aktie von Unibail-Rodamco-Westfield (Unibail-Rodamco-Westfield-Aktie: /unibail-rodamco-westfield-aktie) hat sich an der Börse am Donnerstag kaum geändert. Das Papier notiert gegenwärtig bei 142,15 Euro. Kaum auffällig ist derzeit am Aktienmarkt der Kurs von Unibail-Rodamco-Westfield.

Den vollständigen Artikel lesen ...