Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die morgen in Polen zur Veröffentlichung anstehende Schätzung der Verbraucherpreise für den zu Ende gehenden November erwarten wir mit 2,5% in der Jahresrate auf der Höhe des Vormonatswertes, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Die Daten nahe des Inflationsziels der Notenbank (2,5% ± ein Prozentpunkt) würden einen wachsenden Preisdruck verdecken: Die Kerninflation bewege sich auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren, steigende Einkommen und Immobilienpreise würden im 1. Halbjahr 2020 eine Inflation von über 3,5% erwarten lassen. Für Anleger würden polnische Staatsanleihen daher kaum Attraktivität besitzen. (28.11.2019/alc/a/a) ...

