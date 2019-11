KION Group weiht Indiens größtes Produktionswerk für Intralogistik-Ausrüstung in Pune ein DGAP-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Expansion KION Group weiht Indiens größtes Produktionswerk für Intralogistik-Ausrüstung in Pune ein (News mit Zusatzmaterial) 28.11.2019 / 11:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- KION Group weiht Indiens größtes Produktionswerk für Intralogistik-Ausrüstung in Pune ein - KION India stärkt führende Position im wichtigen Wachstumsmarkt - Investition von rund 15 Mio. EUR für Ausbau des Standorts Pune - Mehr als 100 neue Arbeitsplätze werden geschaffen - Modernes F&E-Zentrum errichtet - 700 KVA-Solaranlage zur Stromerzeugung installiert Frankfurt/Main, 28. November 2019 - Die KION GROUP AG hat ihr neues Werk - Indiens größte Produktionsanlage für Intralogistik-Ausrüstung - am Standort Pune im Bundesstaat Maharashtra feierlich eingeweiht. In dem hochmodernen Werk auf einem Areal von rund 25 Hektar werden Diesel- und Elektrostapler sowie batteriebetriebene Hubwagen und Schubmaststapler hergestellt. Das neue Werk ist mit insgesamt drei Montagelinien inklusive Lackiererei, Teilelager sowie einem Forschungs- und Entwicklungszentrum ausgestattet, in dem die sich ständig ändernden Anforderungen und Trends des indischen Marktes bewertet und entsprechende Zukunftsprodukte entwickelt werden sollen. Darüber hinaus verfügt das neue Werk über eine Solarstromanlage mit 700 Kilowattampere zur Energieerzeugung sowie eigene Prozesse zur Wassereinsparung und Abfallvermeidung. "Die KION Group hat die Wachstumschancen in Indien erkannt und investiert in diesen Markt weiter. Uns ist bewusst, dass der indische Markt sehr schnell wächst und besonders die Nachfrage nach Hochleistungsprodukten, die die KION Group führend anbietet, zunimmt", sagte CP Quek, Chief Asia Pacific Officer und Vorstandsmitglied der KION GROUP AG, während der offiziellen Feierlichkeiten. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 15 Mio. EUR. Der global aufgestellte Intralogistik-Anbieter schafft damit mehr als 100 zusätzliche Arbeitsplätze an seinem indischen Standort. Die neue Anlage soll Anfang 2020 ihren Betrieb aufnehmen. "Mit dem neuen Werk unterstreichen wir unser langfristiges Engagement in Indien - und unseren Einsatz für unsere Kunden, Lieferanten, Vertriebspartner und Mitarbeiter", betonte Sunil K. Gupta, Präsident von KION India. KION in Indien Die KION Group ist im wichtigen Wachstumsmarkt Indien bereits seit 2011 präsent: Mit der italienischen Traditionsmarke OM sowie der italienisch-indischen Marke OM Voltas ist KION India seit 2016 der führende Gabelstapler- und Lagertechnik-Anbieter des Landes. Neben Produkten der Marken OM und OM Voltas vertreibt KION India auch Stapler, Lagertechnik und Dienstleistungen der Marken Baoli aus China sowie des deutschen Premiumherstellers Linde und ist damit in allen drei Segmenten (Economy, Value und Premium) vertreten. Das Angebot umfasst Diesel-Gabelstapler von 1,5 bis 16 Tonnen, Elektrogabelstapler von 1,5 bis 3,5 Tonnen sowie Flurförderzeuge, Lagertechnik und Dienstleistungen der Intralogistik. In den vergangenen Monaten hat KION India damit begonnen, neue automatisierte Supply-Chain-Lösungen der KION Marke Dematic in den Markt zu bringen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Produktion im westindischen Pune sowie für Vertrieb und Service über ein landesweites Netz von mehr als 40 Niederlassungen und Händlern mit mehr als 100 Verkaufsstellen. Aktuell beschäftigt KION India insgesamt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen Die KION Group ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik-Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie. Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Value-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen. Weltweit sind mehr als 1,4 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern hat mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 8 Milliarden EUR. 