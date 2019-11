Weiterstadt (ots) -- Bärenstarker KODIAQ RS mit Biturbo-Aufladung, rasanter OCTAVIACOMBI RS60 und der KAROQ SPORTLINE stehen in Essen als besondersdynamische Fahrzeuge im Spotlight- Batterieelektrischer SKODA CITIGOe iV und Plug-in-Hybrid SKODASUPERB iV markieren den Beginn der elektrifiziertenSerienmodelle der Marke- Die von den SKODA Motorsporterfolgen inspirierte DesignlinieMONTE CARLO veredelt die Modellreihen KAMIQ, FABIA und SCALA- SKODA präsentiert das erfolgreiche Rallye-Auto FABIA R5 auf demStand des ADAC SKODA stellt seine Messepräsenz bei der Essen Motor Show unter das Motto 'Die Spannung steigt'. Vom 30. November bis 8. Dezember 2019 (Preview Day: 29. November) präsentiert die Marke ihre derzeit schnellsten, rassigsten und wendigsten Modelle und Modellversionen. Im Mittelpunkt des SKODA Auftritts in Halle 3, Stand A30 stehen dabei die ersten beiden elektrifizierten Serienmodelle der Marke: SUPERB iV* und CITIGOe iV*. Weitere Highlights sind der OCTAVIA COMBI RS60, der KODIAQ RS* sowie der FABIA R5 des frischgebackenen dreifachen Deutschen Rallye-Meisters Fabian Kreim. Darüber hinaus präsentiert SKODA auch die MONTE CARLO(1)-Versionen von KAMIQ, FABIA und SCALA.Auf Europas führender Messe für sportliche Fahrzeuge präsentiert SKODA echte Vielfalt: Vom erfolgreichen Rallye-Auto FABIA R5 über den kräftigen KODIAQ RS bis zu den ersten elektrifizierten Modellen der Marke ist alles dabei. Mit dem SUPERB iV* bietet SKODA erstmals ein Plug-in-Hybridfahrzeug an, das bis zu 56 Kilometer rein elektrisch zurücklegen kann und längere Strecken besonders effizient absolviert. Insgesamt beträgt die Reichweite bis zu 850 Kilometer(2). Der SUPERB iV kombiniert als erster SKODA einen 85 kW (116 PS) starken Elektromotor mit einem 1,4 TSI, der 115 kW (156 PS) entwickelt. Gemeinsam generieren beide Antriebe eine Systemleistung von 160 kW (218 PS) bei einem CO2-Ausstoß von weniger als 35 g/km (Limousine).Besucher in Essen können auch den CITIGOe iV* vor Ort erleben. Als emissionsfreier, wendiger und quirliger Kleinstwagen mit überdurchschnittlichem Platzangebot eignet sich das erste batterieelektrische Modell des tschechischen Autoherstellers ideal als Stadtfahrzeug. Für Vortrieb sorgt ein 61 kW (83 PS) starker Elektromotor. Komplett geladen, verfügt der rein elektrische SKODA CITIGOe iV über eine praxisnahe Reichweite von bis zu 260 Kilometern im WLTP-Zyklus2. Das maximale Drehmoment von 212 Nm steht, typisch für Elektromotoren, sofort und ohne Verzögerung bereit.Die Reihe der Sportler unter den SKODA Modellen führt in Essen der OCTAVIA COMBI RS60 an. Ein 2,0 TSI-Aggregat beschleunigt den in Race-Blau Metallic lackierten Kombi mit 180 kW (245 PS)* auf bis zu 244 km/h. Alternativ steht auch eine Variante mit 2,0 Liter-Turbodiesel, Allradantrieb und 135 kW (184 PS)* zur Wahl. Beide Aggregate besitzen ein 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG). Mit dem OCTAVIA COMBI RS60 feiert die Marke auf der Essen Motor Show noch einmal den 60. Geburtstag des Bestsellers. Doch seine Verfügbarkeit ist begrenzt: In Anlehnung an das Debütjahr des Ur-OCTAVIA wurde die Sonderedition auf 1.959 Exemplare limitiert.Der KODIAQ RS* glänzt mit dem stärksten Seriendiesel der Unternehmensgeschichte und trägt als erstes echtes Highperformance-SUV der Marke das Gütesiegel ,RS'. Mit 176 kW (240 PS) und einem mächtigen Drehmoment von bis zu 500 Nm erzielt der bis zu siebensitzige Allrounder beeindruckende Fahrleistungen: In 6,9 Sekunden sprintet der KODIAQ RS auf 100 km/h. Als erster SKODA besitzt er serienmäßig 20 Zoll große Leichtmetallräder. Sie sind im Design Xtreme-Anthrazit ausgeführt.Das sehr erfolgreich in den Markt gestartete Kompakt-SUV KAROQ stellt SKODA auf der Essen Motor Show in der SPORTLINE-Version vor. Diese Designlinie spricht besonders solche Kunden an, die einen sportlichen Auftritt schätzen und diesen mit wirtschaftlichen Antriebsoptionen verknüpfen möchten. Schicke Akzente setzen unter anderem der Sport-Stoßfänger vorn und die exklusiven, schwarz lackierten 18-Zoll-Leichtmetallräder ,Mytikas', zu den weiteren Designmerkmalen zählt die schwarze Dachreling. Der KAROQ SPORTLINE ist die einzige Ausstattungslinie dieser Baureihe, für die SKODA auch den 140 kW (190 PS)* starken Topbenziner mit 2,0 Liter Hubraum, 7 Gang-DSG und Allradantrieb anbietet.Weitere Highlights für Fans sportlicher Serienfahrzeuge präsentiert SKODA mit den aufregend designten MONTE CARLO-Versionen. Auf dem Essener Messestand können Gäste sowohl den neuen Crossover KAMIQ als auch den Kleinwagen FABIA und den kompakten SCALA in dieser außergewöhnlichen Ausführung entdecken. Die zahlreichen schwarzen Designelemente - Kernmerkmal aller MONTE CARLO-Modelle von SKODA - stellen einen direkten Bezug her zum erfolgreichen Motorsportengagement der Marke. In der FIA Rallye-Weltmeisterschaft hat SKODA 2019 den Fahrertitel und die Teamwertung in der WRC 2 Pro gewonnen. Es ist die fünfte WM-Krone in Folge für das tschechische Werksteam. Den Fahrertitel in der Kategorie WRC 2 eroberten SKODA FABIA R5- bzw. R5 evo-Piloten zum vierten Mal hintereinander. Den von Fabian Kreim und Tobias Braun im Team von SKODA AUTO Deutschland in der Deutschen Rallye-Meisterschaft zum Titel gefahrenen Turbo-Allradler stellt SKODA auf dem benachbarten ADAC Stand aus. Der kompakte SCALA Style rundet mit seiner attraktiven Kombination aus effizienter Einstiegsmotorisierung und Topausstattungsniveau das SKODA Modellprogramm auf der Essen Motor Show ab.Der Pressemappentext zum SKODA Auftritt auf der Essen Motor Show steht in dieser Meldung zum Download bereit. Die gesamte Mappe inklusive Bildmaterial ist auf dem SKODA Online-Medienportal unter www.skoda-media.de verfügbar. Dort kann auch eine Pressemappe zum Thema ,SKODA AUTO Deutschland Motorsport' abgerufen werden.(1) Monte Carlo ist eine eingetragene Marke von Monaco Brands.(2) Vorläufiger Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.SUPERB iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)/85 kW (116 PS)kombiniert 1,5 l/100km, kombiniert 14,5 - 14,0 kWh/100km,CO2-Emissionen kombiniert 35 - 33 g/km, CO2-Effizienzklasse A+ CITIGOe iV 61 kW (83 PS)kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km KODIAQ RS 2,0 BiTDI SCR DSG 4x4 176 kW (240 PS)innerorts 7,4 - 7,2 l/100km, außerorts 5,8 - 5,6 l/100km, kombiniert6,4 - 6,2 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 168 - 163 g/km,CO2-Effizienzklasse C - B OCTAVIA COMBI RS60 2,0l TSI DSG 180 kW (245 PS)innerorts 8,2 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 6,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 144 g/km, CO2-Effizienzklasse C OCTAVIA COMBI RS60 2,0l TDI DSG 4x4 135 kW (180 PS)innerorts 6,1 l/100km, außerorts 4,8 l/100km, kombiniert 5,3 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B KAROQ SPORTLINE 2,0 TSI DSG 4x4 140 kW (190 PS)innerorts 8,7 l/100km, außerorts 5,8 l/100km, kombiniert 6,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 156 g/km, CO2-Effizienzklasse C Pressekontakt:Andreas LeueTeamleiter Motorsport und TraditionTelefon: +49 6150-133 126E-Mail: andreas.leue@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4452972