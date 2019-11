Wien (ots) - Palmers Münze jetzt auch online erhältlich - der nächste Schritt in der DigitalisierungDem Klassiker in strahlend-sattem Grün wurde ein gehöriges Upgrade verpasst: Die Palmers Münze ist jetzt auch im Palmers Onlineshop auf palmers.at erhältlich. " Mit der Digitalisierung der Palmers Münze ist uns der nächste Schritt in unserer Digitalisierungs-Strategie gelungen. Unsere neue Vertriebsstrategie sieht vor, dass wir stationären Handel und unser online Geschäft bestmöglich verknüpfen. Letztendlich geht es den Kundinnen und Kunden um das perfekte Einkaufserlebnis. Wir werden insbesondere im Bereich des Omni-Channel-Retailing neue Impulse setzen", erklärt Tino Wieser, Vorstand Palmers.Es zählen nicht nur die inneren Werte - beim Kauf von Palmers Münzen erhalten Kunden eine attraktive Geschenkbox mit auswählbarer Grußbanderole je nach Anlass kostenlos dazu. Alles ist individualisierbar.Die Palmers Münze: Immer das passende Geschenk. Seit 1949.Bereits seit 1949 gibt es die bekannten und allseits beliebten Palmers Gutscheinmünzen, die unter keinem Christbaum fehlen dürfen. Diese wurden sogar vom Bundesministerium für Finanzen am 10. November 1949 als Zahlungsmittel offiziell genehmigt. Damit wurde der Grundstein für eines der erfolgreichsten Produkte der Firma Palmers gelegt. In der Vorweihnachtszeit werden bis zu 150.000 Stück Palmers Münzen pro Woche verkauft. Liebevoll verpackt und persönlich überreicht, sind Palmers Münzen damals wie heute die schönste Art Gutscheine zu schenken.Über PALMERS1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.Kontakt:Schütze Positionierung GmbHMag. Gregor SchützeGeschäftsführer+43 (0)664 854 10 40gs@schuetze.atwww.schuetze.atOriginal-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29279/4453033