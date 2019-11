Dow Jones hat die nächsten Marken im Visier

An den US-Märkten scheinen sich Anleger an den schwierigen Marktbedingungen nicht zu stören. Die US-Wirtschaft blieb bisher von der Konjunkturabkühlung verschont. Allerdings waren auch in der weltgrößten Volkswirtschaft einige Anzeichen für ein schwächeres Wachstum zu beobachten. Einige Marktteilnehmer befürchten bereits eine Rezession.

Gleichzeitig steht die US-Notenbank Fed jedoch wie immer bereit, um im Fall einer Abschwächung einzugreifen. Zuletzt zeigte sich, wie sehr sich Investoren an der Wall Street über Leitzinssenkungen freuen können. Außerdem scheint man sich weiterhin auf die Kauflust der amerikanischen Konsumenten verlassen zu können. Handelsstreit mit China hin oder her.

