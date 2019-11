Commerzbank: Betriebstrat läuft Sturm, droht ein neuer Abverkauf?

Zwei Monate nach der Bekanntgabe eines großangelegten Stellenabbaus laufen die Betriebsräte bei der Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) Sturm. Wie Verdi-Gewerkschaftssekretär Stefan Wittmann am Mittwoch erklärte, seien in mehreren Sitzungen der Arbeitnehmervertreter mit dem Konzernvorstand bisher keine Details zu den Plänen genannt worden.

"Ich bin sehr erstaunt über die mangelnde Konkretisierung und Detailtiefe, die das Management gegeben hat", erklärte Wittmann. Laut Wittmann wird solange nicht über mögliche Sozialpläne und Interessensausgleiche verhandelt, bis belastbare Daten vorlägen.

Betriebsversammlung im Dezember

Der Betriebsrat will bspw. wissen, welche Filialen geschlossen, welche Geschäftsbereiche zurückgefahren werden und wie viele Jobs dies betrifft. Nähere Informationen könnte es am 5. Dezember in Frankfurt geben, wenn die Betriebsversammlung mit der Personalchefin Bettina Orlopp veranstaltet wird.

