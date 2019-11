Bonn (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten US-Konjunkturdaten konnten überwiegend - und teilweise deutlich - auf der Oberseite überraschen, so die Analysten von Postbank Research.Insbesondere die BIP- und Auftragsdaten hätten für eine nachlassende Risikoaversion gesorgt. In der Folge hätten die Kurse von als sicher angesehenen US-Treasuries nachgegeben und die Renditen hätten zugelegt. 10-jährige Papiere hätten mit 1,77% um 3 Basispunkte über ihrem Vortagsniveau rentiert. Nach einem zuvor weitestgehend impulslosen Handel habe der US-Renditeanstieg am Nachmittag auch auf den deutschen Rentenmarkt ausgestrahlt. Die 10-jährige Bundrendite sei um einen Basispunkt auf -0,37% geklettert. Heute werde am US-Rentenmarkt aufgrund des Thanksgiving-Feiertags nicht gehandelt. (28.11.2019/alc/a/a) ...

