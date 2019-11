Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Luxembourg (pta021/28.11.2019/11:45) - In Bezug auf die am 27.11.2019 veröffentlichte Pressemitteilung der Hylea Group hinsichtlich einer fehlerhaften Bezeichnung in Anleihen-Depots informiert die Hylea Group, dass eine unzutreffende Marktveröffentlichung eines beauftragten Finanz-Dienstleisters ursächlich war. Der Fehler wurde behoben.



Zum 01.12.2019 erfolgt wie gewohnt die halbjährliche Zinszahlung auf die im Dezember 2017 emittierte Unternehmensanleihe der Hylea Group (ISIN: DE000A19S801) , deren Zinskupon sich auf 7,25% p.a. beläuft. Die Laufzeit der Anleihe endet am 01.12.2022.



Über die Hylea Group: Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.



Aussender: HYLEA GROUP S.A. Adresse: 5, Rue de Bonnevoie, 1260 Luxembourg Land: Luxemburg Ansprechpartner: Oliver Schneider, IR Tel.: +49 151 18425505 E-Mail: o.schneider@hylea.com Website: www.hylea.com



ISIN(s): DE000A19S801 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



