Helio Resource Corp. gab gestern bekannt, dass es die Durchführung einer Namensänderung plant. In deren Rahmen soll der Unternehmensname zu Winshear Gold Corp. geändert werden. Die Änderung findet aufgrund einer flächendeckenden Umfirmierung statt, bei der Name sowie Logo, Webseite und öffentliche Darstellung des Unternehmens geändert werden sollen.



Nach Genehmigung der Namensänderung wird das Unternehmen zudem unter neuem Symbol an der TSX Venture Exchange gehandelt werden, nachdem die Änderung durchgeführt wurde. Die Änderung soll so schnell wie möglich nach Zustimmung in Kraft treten.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de