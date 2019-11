Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach Quartalszahlen von 89 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Der Hersteller von Bremssystemen habe die Erwartungen etwas verfehlt, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Basierend auf den Signalen für das kommende Jahr korrigierte er seine Schätzungen etwas nach unten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2019 / 18:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE000KBX1006

AXC0137 2019-11-28/12:31