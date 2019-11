Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den Dow Jones, JinkoSolar, SolarEdge, Vestas, Varta, Plug Power, Nel, Tesla und Standard Lithium. Der US-Aktienmarkt läuft. Der Dow Jones hat am Mittwoch ein weiteres Rekordhoch markiert. Begleitet wird die Rekordjagd aber nicht von Euphorie, sondern von Skepsis. Nicht das einzige gute Zeichen. Auch in puncto Zinsen und Unternehmensgewinne stehen die Börsenampeln auf Grün. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Perspektiven für die beiden Solar-Weltmarktführer JinkoSolar und SolarEdge und die des Wind-Giganten Vestas, um das neue Rekordhoch der Varta-Aktie, die höchst unterschiedliche Entwicklung der beiden Wasserstoff-Aktien Plug Power und Nel, den "Durchhänger" bei Tesla und um die Kursexplosion bei Standard Lithium. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.