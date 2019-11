Bislang bleibt die deutsche Wirtschaft trotz drohender Rezession robust. Das liegt nicht zuletzt am Arbeitsmarkt, der sich weiterhin stabil zeigt - allerdings nur auf den ersten Blick.

Auf den ersten Blick versprühen die Kennzahlen vorsichtigen Optimismus: Gerade ist der wichtigste Konjunktur-Indikator, das Bruttoinlandsprodukt, knapp an einem Minus vorbeigeschrammt und hat Deutschland vor dem vernichtenden Urteil einer "technischen Rezession" bewahrt.

Nun zeigt sich auch das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zuversichtlicher als zuvor: Die Experten erwarten in den nächsten drei Monaten keine deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit. Die Agentur für Arbeit, zu der das IAB gehört, dürfte diese beruhigende Prognose an diesem Freitag mit der Monatsstatistik für November untermauern.

Alles halb so wild also, Rezession erfolgreich gebannt? Ganz so einfach ist es nicht. Ein Blick in eine andere Statistik zeigt, dass der Arbeitsmarkt weit weniger robust ist, als die Monatszahlen aus Nürnberg glauben machen.

