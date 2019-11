Wien (www.anleihencheck.de) - Während die erste Jahreshälfte 2019 betreffend EUR Emissionstätigkeit von Non-Financials (NF) zum Vorjahr vergleichsweise ähnlich war, ist in den letzten Monaten eine starke Emissionswelle zu beobachten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Sei bereits Ende Oktober das bis dato Rekordjahr 2017 (377 Mrd.) auf EUR NF Ebene (Non-Financials Investment Grade, High-Yield, Unrated) erreicht worden, so verzeichne das Investment Grade (IG) Segment erst seit letzter Woche ein neues Rekordemissionsvolumen (EUR 310 Mrd.). Diesbezüglich sei 2016 der letzte Gesamtjahresrekord (EUR 287 Mrd.) verzeichnet worden. Auch das EUR HY Segment habe trotz geringerer Emissionstätigkeit H1 2019 gegenüber H1 2018 in H2 2019 deutlich aufholen können. Insgesamt sei hier in diesem Jahr (EUR 51 Mrd.) ebenfalls mehr Volumen als im Kalenderjahr 2017 (EUR 48 Mrd.) emittiert worden. Jedoch werde das Gesamtjahr deutlich hinter den Rekordjahren 2017 (EUR 76 Mrd.) und 2014 (EUR 74 Mrd.) zurückbleiben. Bemerkenswert hierbei sei, dass trotz der zuvor beschriebenen starken EUR Emissionstätigkeit vor allem in H2 2019 die Risikoprämien auf Benchmarkindexebene sowohl im IG als auch HY Segment seit Jahresanfang deutlich und seit Anfang Juli geringfügig enger notieren würden. (Ausgabe 30 vom 28.11.2019) (28.11.2019/alc/a/a) ...

