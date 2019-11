Berlin (www.aktiencheck.de) - 48 Prozent der deutschen Befragten planen laut der Studie "Festive Shopping Trends"bereits, ihre Weihnachtseinkäufe online zu tätigen, wobei Marktplätze mit mehreren Marken hierbei favorisiert werden, so Capgemini in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Gerade bei Nachhaltigkeit und technologischen Neuerungen driften die Generationen zwar auseinander, am Wichtigsten ist ihnen allen abgesehen vom Preis jedoch mit Abstand eine große Auswahl (31 Prozent) und die komfortabel zu erreichende Lage einer Filiale (26 Prozent). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...