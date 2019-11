Der Euro hat sich am Donnerstag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1005 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1009 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten konnten den Euro-Dollar-Kurs kaum bewegen. Das Geldmengenwachstum fiel nach Daten der EZB etwas stärker aus als erwartet, während sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum von niedrigem Niveau aus etwas aufhellte.

Nachrichten zum Handelskonflikt zwischen den USA und China gab es ebenfalls nicht, abgesehen von der Verärgerung, mit der China auf die Unterzeichnung zweier Gesetze durch US-Präsident Donald Trump reagierte. Mit den Gesetzen schlagen sich die USA auf die Seite der Hongkonger Demokratiebewegung.

In den USA bleibt es, was Konjunkturdaten angeht, sehr ruhig. Dort wird der Feiertag Thanksgiving begangen. Auch am morgigen Freitag dürfte es ruhig bleiben, weil viele Amerikaner am Verkaufstag "Back Friday" frei nehmen.

Gewinne verbuchte das britische Pfund. Auslöser war eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die für die Parlamentswahl am 12. Dezember einen deutlichen Wahlsieg der konservativen Partei prognostiziert und damit die Unsicherheit am Markt verringerte. Die Umfrage gilt als recht zuverlässig, weil sie das Resultat der vorherigen Parlamentswahl im Jahr 2017 gut vorhergesagt hatte./bgf/jkr/fba

